Популярный десерт "Зебра", вернет вас в воспоминания из беззаботного детства.

Рецепт , которым поделилась победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская – чрезвычайно прост и доступен.

Чтобы приготовить торт "Зебра", вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г желтка (5 шт.)

50 г сахара (для желтка)

150 г белка (5 шт.)

100 г сахара (для белка)

80 мл молока

100 г сливочного масла (жирностью 62%)

120 г муки

20 г кукурузного крахмала

20 г какао-порошка

10 г муки (дополнительно)

200 г молочного или черного шоколада

20 мл рафинированного растительного масла

30 г черного шоколада

5 мл рафинированного растительного масла

Начнем с подготовки формы: лучше брать круглую и разъемную форму диаметром 22 см. Ее нужно застелить пергаментом и смазать растительным маслом.

Затем смешайте желтки с сахаром до светлой массы, затем добавьте молоко. Просейте муку и кукурузный крахмал, перемешайте до однородности.

Разделите тесто на две части. К одной добавьте муку, к другой – какао-порошок. Растопите масло и разделите его между обеими частями теста, перемешайте.

Взбейте белки до пышных пиков, добавьте сахар, взбивайте дальше. Разделите белки и аккуратно введите в тесто. Поочередно выкладывайте тесто в форму, выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 35-40 минут. Охладите готовый бисквит при комнатной температуре.

Для глазури и декора: смешайте шоколад и растительное масло, растопите на водяной бане или в микроволновке. Выложите бисквит на перевернутую миску, покройте его глазурью сначала молочным, затем черным шоколадом.

Поставьте торт в холодильник на 15 минут для стабилизации глазури. После этого доставайте и ваш торт "Зебра" готов!

Попытайтесь этот рецепт Лизы Глинской, он точно полюбится всей вашей семье.

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