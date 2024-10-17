Рецепт , которым поделилась победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская – чрезвычайно прост и доступен.
Чтобы приготовить торт "Зебра", вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 100 г желтка (5 шт.)
- 50 г сахара (для желтка)
- 150 г белка (5 шт.)
- 100 г сахара (для белка)
- 80 мл молока
- 100 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 120 г муки
- 20 г кукурузного крахмала
- 20 г какао-порошка
- 10 г муки (дополнительно)
- 200 г молочного или черного шоколада
- 20 мл рафинированного растительного масла
- 30 г черного шоколада
- 5 мл рафинированного растительного масла
Начнем с подготовки формы: лучше брать круглую и разъемную форму диаметром 22 см. Ее нужно застелить пергаментом и смазать растительным маслом.
Затем смешайте желтки с сахаром до светлой массы, затем добавьте молоко. Просейте муку и кукурузный крахмал, перемешайте до однородности.
Разделите тесто на две части. К одной добавьте муку, к другой – какао-порошок. Растопите масло и разделите его между обеими частями теста, перемешайте.
Взбейте белки до пышных пиков, добавьте сахар, взбивайте дальше. Разделите белки и аккуратно введите в тесто. Поочередно выкладывайте тесто в форму, выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 35-40 минут. Охладите готовый бисквит при комнатной температуре.
Для глазури и декора: смешайте шоколад и растительное масло, растопите на водяной бане или в микроволновке. Выложите бисквит на перевернутую миску, покройте его глазурью сначала молочным, затем черным шоколадом.
Поставьте торт в холодильник на 15 минут для стабилизации глазури. После этого доставайте и ваш торт "Зебра" готов!
Попытайтесь этот рецепт Лизы Глинской, он точно полюбится всей вашей семье.
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