Тыквенная каша с пшеном на молоке – это отличный десерт или невероятный завтрак.

Лиза Глинская, известный украинский шеф-повар и зведа шоу "Мастер Шеф", предлагает рецепт настоящего украинского завтрака.

Тыквенная каша с пшеном на молоке – это и полезно, и сытно. А еще такой завтрак зарядит вас энергией на весь день.

Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, возьмите следующие ингредиенты:

500 г тыквы

200 г пшена

1 л молока

50-60 г сахара или меда (по вкусу)

Корица (по желанию)

100 г сливочного масла (жирностью 62/73/82%)

Соль

Начните с того, что тщательно помойте, очистите и нарежьте тыкву кубиками. Промойте пшено под холодной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

В кастрюлю выложите нарезанную тыкву, пшено, молоко, мед (или сахар), соль и корицу (по желанию). Добавьте 50 г сливочного масла. Поставьте кастрюлю на плиту и варите на низком огне в течение 30 минут периодически помешивая.

После варки поместите кашу в разогретую духовку на 20 минут, чтобы она хорошо пропарилась и набралась аромата.

Тыквенная каша с пшеном на молоке готова. Подавайте ее горячей, добавив остатки сливочного масла по вкусу.

Лиза глинская отмечает, что этот простой рецепт не только вкусен, но и наполнит вас полезными микроэлементами и витаминами.

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