Лиза Глинская, популярный украинский шеф-повар и победительница шоу "МастерШеф", предлагает приготовить легкий и вкусный творожный десерт.
Этот рецепт станет вашим любимым, ведь он не только вкуснее, но и полезнее магазинных вариантов.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 50 г сахара
- 15 г кукурузного крахмала
- 200 г творога
- 50 г клубничного пюре
- 50 г смородинового пюре
- 5 г желатина + 25 мл воды
- 200 мл сливок
Замочите желатин в воде на 5-10 минут. Перетрите творог через сито.
Смешайте молоко, сахар и крахмал, доведите до кипения, постоянно помешивая и кипятите 30 секунд. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте творог и пюре, тщательно перемешайте.
Взбейте сливки до пиков и соедините с творожной массой. Разложите крем по формочкам и поставьте в холодильник на минимум 2 часа.
Рецепт Лизы Глинской точно поразит вас и ваших близких.
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