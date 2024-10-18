Рецепт творожного десерта от звезды "МастерШеф" Лизы Глинской - это сочетание легкой текстуры и насыщенного вкуса.

Лиза Глинская, популярный украинский шеф-повар и победительница шоу "МастерШеф", предлагает приготовить легкий и вкусный творожный десерт.

Этот рецепт станет вашим любимым, ведь он не только вкуснее, но и полезнее магазинных вариантов.

Ингредиенты:

200 мл молока

50 г сахара

15 г кукурузного крахмала

200 г творога

50 г клубничного пюре

50 г смородинового пюре

5 г желатина + 25 мл воды

200 мл сливок

Замочите желатин в воде на 5-10 минут. Перетрите творог через сито.

Смешайте молоко, сахар и крахмал, доведите до кипения, постоянно помешивая и кипятите 30 секунд. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте творог и пюре, тщательно перемешайте.





Взбейте сливки до пиков и соедините с творожной массой. Разложите крем по формочкам и поставьте в холодильник на минимум 2 часа.

Рецепт Лизы Глинской точно поразит вас и ваших близких.