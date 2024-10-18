Лиза Глинская, популярный украинский шеф-повар и победительница шоу "МастерШеф", предлагает приготовить легкий и вкусный творожный десерт.

Этот рецепт станет вашим любимым, ведь он не только вкуснее, но и полезнее магазинных вариантов.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 50 г сахара
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 200 г творога
  • 50 г клубничного пюре
  • 50 г смородинового пюре
  • 5 г желатина + 25 мл воды
  • 200 мл сливок

творожний десерт, рецепт

Замочите желатин в воде на 5-10 минут. Перетрите творог через сито.

Смешайте молоко, сахар и крахмал, доведите до кипения, постоянно помешивая и кипятите 30 секунд. Добавьте набухший желатин и перемешайте. Добавьте творог и пюре, тщательно перемешайте.

творожний десерт, рецепт

Взбейте сливки до пиков и соедините с творожной массой. Разложите крем по формочкам и поставьте в холодильник на минимум 2 часа.

Рецепт Лизы Глинской точно поразит вас и ваших близких.