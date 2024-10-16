Лиза Глинская , известный украинский шеф-повар, предлагает приготовить вкусные пончики с нежным ванильным кемом.
Чтобы повторить рецепт, вам понадобится:
- 600 г муки (около 3,75 стакана)
- 100 г яиц (2 шт.)
- 250 мл молока (1 стакан)
- 20 г прессованных дрожжей
- 70 г сахара (3 ст. л. без горки)
- 50 г холодного сливочного масла (жирность от 82%)
- 10 г соли (1 ч. л. с горкой)
Для крема: 500 мл молока (2 стакана), 100 г яичных желтков (5 шт.), 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой), 70 г сливочного масла (жирность от 82%), 25 г муки (1 ст. л. с горкой), 25 г кукурузного крахмала (1 ст. л. с горкой), 1/2 стручка ванили
Для фритюра: 1 л растительного масла (рафинированного), 100 г сахара (4 ст. л. с горкой), 3-5 г порошка корицы (0,5 ч. л.)
Прогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Смешайте молоко с дрожжами, добавьте сахар, яйца, муку и соль. Замесите тесто. Вмешайте в тесто кусочки холодного масла.
Накройте тесто плёнкой и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа. Смажьте противень маслом и присыпьте мукой.
Обомните тесто и сформуйте небольшие шарики (45-50 г), выложите на противень. Накройте пленкой и оставьте подходить еще на 1-1,5 часа.
Для крема смешайте желтки с сахаром, добавьте муку и крахмал, перемешайте до однородности. Прогрейте молоко до парка, добавьте семена ванили.
Вливайте половину молока в желточную массу, перемешайте. Поверните смесь в сотейник, доведите до кипения, помешивая, 30-40 секунд. Добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Накройте пленкой в контакт и охладите.
Смешайте сахар с корицей. Нагрейте растительное масло и обжарьте пончики порциями по 2-3 штуки.
Выложите на бумажное полотенце, обваляйте в сахаре с корицей. Наполните пончики кремом с помощью кондитерского мешка.
Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь отличным вкусом!
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