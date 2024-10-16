Пончики – прекрасное угощение для семьи и гостей, особенно если среди них есть любители сладкого.

Лиза Глинская , известный украинский шеф-повар, предлагает приготовить вкусные пончики с нежным ванильным кемом.

Чтобы повторить рецепт, вам понадобится:

600 г муки (около 3,75 стакана)

100 г яиц (2 шт.)

250 мл молока (1 стакан)

20 г прессованных дрожжей

70 г сахара (3 ст. л. без горки)

50 г холодного сливочного масла (жирность от 82%)

10 г соли (1 ч. л. с горкой)

Для крема: 500 мл молока (2 стакана), 100 г яичных желтков (5 шт.), 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой), 70 г сливочного масла (жирность от 82%), 25 г муки (1 ст. л. с горкой), 25 г кукурузного крахмала (1 ст. л. с горкой), 1/2 стручка ванили

Для фритюра: 1 л растительного масла (рафинированного), 100 г сахара (4 ст. л. с горкой), 3-5 г порошка корицы (0,5 ч. л.)

Прогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Смешайте молоко с дрожжами, добавьте сахар, яйца, муку и соль. Замесите тесто. Вмешайте в тесто кусочки холодного масла.

Накройте тесто плёнкой и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа. Смажьте противень маслом и присыпьте мукой.

Обомните тесто и сформуйте небольшие шарики (45-50 г), выложите на противень. Накройте пленкой и оставьте подходить еще на 1-1,5 часа.

Для крема смешайте желтки с сахаром, добавьте муку и крахмал, перемешайте до однородности. Прогрейте молоко до парка, добавьте семена ванили.

Вливайте половину молока в желточную массу, перемешайте. Поверните смесь в сотейник, доведите до кипения, помешивая, 30-40 секунд. Добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Накройте пленкой в ​​контакт и охладите.

Смешайте сахар с корицей. Нагрейте растительное масло и обжарьте пончики порциями по 2-3 штуки.

Выложите на бумажное полотенце, обваляйте в сахаре с корицей. Наполните пончики кремом с помощью кондитерского мешка.

Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь отличным вкусом!