Этот легкий и быстрый рецепт станет идеальным дополнением к вечеру с друзьями и подарит вам множество положительных эмоций.

Шеф-повар Татьяна Литвинова приглашает попробовать ее рецепт вкусного угощения из готового слоеного теста с соусом песто и сыром камамбер.

Закуска нуждается в следующих ингредиентах:

1 упаковка готового слоеного дрожжевого теста

100 г соуса песто

200 г сыра камамбер

1 ст. ложка молока

Кунжут для посыпки

Возьмите готовое слоеное тесто из холодильника. Выложите его на противень, не доходя до бортиков примерно на 1 см. Это нужно для формирования краев закуски.

Равномерно смажьте тесто соусом песто. Он придаст блюду аромат и неповторимый вкус. Поместите на середину теста творог камамбер. Аккуратно закройте края теста, соединяя их, и закрепите вилкой для лучшей фиксации.

Сначала разрежьте тесто на четыре части, затем каждую из них на две. Таким образом, вы получите восемь частей. Не прорезайте до конца, чтобы сыр не вытекал во время выпечки. Поверните каждую часть теста, создавая интересную форму. Это не только красиво, но и позволит творогу лучше растопиться.

Смажьте верхушку закуски молоком для золотистой корочки и посыпьте кунжутом. Отправьте закуску в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут.

Достаньте из духовки, дайте немного остыть, а затем нашинкуйте. Ваша невероятно вкусная закуска готова. Подавайте ее горячей с бокалом красного вина.

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