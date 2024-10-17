Ризотто – классика, без которой невозможно представить итальянскую кухню, но это блюдо понравится всем далеко за пределами Италии.

Рецепт невероятно вкусного шафранового ризотто от шеф-повара и ресторатора Татьяны Литвиновой.

Для приготовления итальянского ризотто вам понадобятся:

3 литра куриного бульона

60 г сливочного масла

300 г риса (арборио или карнароли)

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

50 г пармезана (свежевытертого)

Щепотка шафрана

Соль по вкусу

Сельдерей и морковь (по желанию, для бульона)

В большой кастрюле доведите до кипения 3 литра воды. Добавьте куриные косточки или филе, а также нарезанные овощи: морковь, сельдерей и лук. Для аромата используйте лук порей, лавровый лист, тимьян и петрушку. Варите на медленном огне около 30–40 минут, снимая пену. Когда бульон будет готов, процедите его и пока отставьте.

На разогретой сковороде растопите 30 г сливочного масла. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, добавляя их к сковороде. Готовьте на среднем огне под крышкой 5 минут, пока лук не станет прозрачным.

Добавьте рис к луку и тщательно перемешайте, чтобы каждое зернышко обернулось маслом. Затем влейте белое вино и готовьте на максимальном огне, пока оно не испарится.

Убавьте огонь до среднего. Начните добавлять горячий бульон по одному черпаку, постоянно помешивая. Ризотто готовится медленно, и важно, чтобы рис впитывал бульон. Когда жидкость почти улетучивается, добавляйте следующий черпак бульона.

Когда вы добавили всю жидкость, пора добавить шафран и соль. Дайте ризотто полностью дойти до готовности – оно должно оставаться кремовым и не слишком густым.

Выключите огонь, добавьте остатки сливочного масла и натертый пармезан. Тщательно перемешайте, чтобы добиться однородной кремовой консистенции. Выложите ризотто на тарелки, украсив по желанию грибами или зеленью. Сервируйте горячим, ведь это блюдо не любит ждать!

Этот рецепт Татьяны Литвиновой станет отличным дополнением к семейному ужину или праздничному столу.

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