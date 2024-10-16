Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова приглашает приготовить вкусные картофельные зразы с грибами и шпинатом.

Чтобы повторить рецепт шеф-повара, вам понадобятся:

500 г картофеля (отварного)

1 столовая ложка крахмала

1 желток

200 г грибов (шампиньоны или другие)

2 столовые ложки масла

3 зубчика чеснока

100 г шпината

Соль и перец по вкусу

1 чайная ложка паприки

Масло для жарки

Отварной картофель тщательно разомните в пюре. Добавьте к ней крахмал и желток. Перемешайте до однородности и дайте остыть.

В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте измельченные грибы и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок, шпинат, соль, перец и паприку. Жарьте еще несколько минут, пока шпинат не упадет в объеме. Начинка готова, дайте ей немного остыть.

Из охлажденной картофельной массы сформируйте небольшие круглые лепешки. В центр каждого положите чайную ложку начинки. Заверните края, чтобы начинка не была видна, и сформируйте зразы в форму плоской круглой лепешки.

На разогретой сковороде с маслом выложите зразы и жарьте на среднем огне примерно 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте зразы горячими со сметаной или соусом на ваш выбор. Паприка придаст блюду еще больше аромата.

Картофельные зразы – это вкусно, быстро и удобно! Не забывайте, что зразы можно замораживать. Приготовив их заранее, вы всегда получите вкусное блюдо под рукой. Обязательно попробуйте этот рецепт.

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