Шеф-повар Татьяна Литвинова дала рецепт , что это вполне реально, если вы используете ее рецепт.
Чтобы приготовить борщ за 10 минут, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 средних картофелины
- 1 средняя морковь
- 1 луковица
- 1/2 маленького кочана капусты
- 1 свекла
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1/2 сладкого перца
- 2-3 лавровых листа
- 2 л воды
- 10-15 г сливкового масла
- Соль, перец по вкусу
В начале очистите картофель, морковь, лук и свеклу. Картошку нарежьте на 8 частей, морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелко, а свеклу – на слайсы. Сладкий перец нарежьте тонкими полосками.
В кастрюле вскипятите 2 литра воды. Когда вода закипит, добавьте картошку. На сковороде разогрейте сливочное масло и добавьте лук, морковь и свеклу. Обжаривайте их, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте томатную пасту и жарьте еще 1-2 минуты.
Когда картофель сварится до полуготовности, добавьте к нему зажарку. Перемешайте все и добавьте капусту вместе с лавровыми листьями. Посолите и поперчите по вкусу. Закройте крышку и дайте борщу закипеть на среднем огне. Когда капуста станет мягкой, ваш борщ готов!
Подавайте борщ горячим, по желанию добавьте сметану и свежий укроп. Для дополнительного аромата можно капнуть несколько капель оливкового масла.
Татьяна Литвинова отмечает, что секрет вкусного борща в свежих овощах и любви, которую вы вкладываете в блюдо во время приготовления.
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