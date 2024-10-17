Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, предлагает использовать ее рецепт , чтобы приготовить вкусные вяленые томаты.
Для приготовления вам понадобятся:
- Помидоры сливки (примерно 1 кг)
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Масло оливковое – для хранения
- Специи по вкусу (орегано, сушеный чеснок)
Выбор помидоров : Выберите спелые помидоры сливки овальной формы. Они должны быть плотными, без трещин и дефектов. Это важно для получения качественных вяленых томатов.
Подготовка : Разрежьте помидоры пополам и удалите семена. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Оставьте на 20-30 минут.
Посолите помидоры , добавьте сахар и специи по вкусу. Это поможет сохранить их вкус и продлить срок хранения.
Сушка : Выложите помидоры на противень и поставьте в сушильный шкаф при температуре 70 градусов на 3-4 часа. Периодически меняйте местами помидоры, чтобы они равномерно высыхали.
Хранение : Готовые вяленые помидоры поместите в стерилизованные банки, залейте маслом, чтобы покрыть их полностью. Закройте крышками и храните в холодильнике.
Этот рецепт позволит вам приготовить вкусные вяленые томаты, которые отлично дополнят салаты, пасту или подаются как самостоятельная закуска.
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