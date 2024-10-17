Вяленые помидоры в духовке станут идеальным дополнением к вашим любимым блюдам.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, предлагает использовать ее рецепт , чтобы приготовить вкусные вяленые томаты.

Для приготовления вам понадобятся:

Помидоры сливки (примерно 1 кг)

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Масло оливковое – для хранения

Специи по вкусу (орегано, сушеный чеснок)

Выбор помидоров : Выберите спелые помидоры сливки овальной формы. Они должны быть плотными, без трещин и дефектов. Это важно для получения качественных вяленых томатов.

Подготовка : Разрежьте помидоры пополам и удалите семена. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Оставьте на 20-30 минут.

Посолите помидоры , добавьте сахар и специи по вкусу. Это поможет сохранить их вкус и продлить срок хранения.

Сушка : Выложите помидоры на противень и поставьте в сушильный шкаф при температуре 70 градусов на 3-4 часа. Периодически меняйте местами помидоры, чтобы они равномерно высыхали.

Хранение : Готовые вяленые помидоры поместите в стерилизованные банки, залейте маслом, чтобы покрыть их полностью. Закройте крышками и храните в холодильнике.

Этот рецепт позволит вам приготовить вкусные вяленые томаты, которые отлично дополнят салаты, пасту или подаются как самостоятельная закуска.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.