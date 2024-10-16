Итальянский хлеб чиабатта - один из самых популярных в мире благодаря своему уникальному вкусу.

Несмотря на то что традиционное приготовление чиабатты может занимать несколько часов, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает упростить процесс и дает свой рецепт ароматного хлеба.

Чтобы чиабатта получилась вкусной, подготовьте следующие ингредиенты:

500 г муки высшего сорта (можно обычной)

400 мл воды

12 г сухих дрожжей

10 г соли

Оливковое масло (для смазки)

Подготовка теста : В большой миске смешайте просеянную муку с сухими дрожжами. Добавить воду и замесить тесто. Оно должно получиться редким – это нормальное состояние для чиабатты.

Вымешивание : Вымешивайте тесто в течение 20 минут, сначала на низких, затем на высоких оборотах. По прошествии 5 минут добавьте соль и продолжайте вымешивать. Когда тесто станет менее липким, перенесите его в смазанную маслом миску.

Выдержка : Накройте полотенцем тесто и оставьте в теплом месте на 1,5 часа для расстойки.

Формирование булочек После того, как тесто подрастет, осторожно переверните его на присыпанную мукой поверхность. Без лишних движений нарежьте квадраты, не забывая, что форма должна оставаться аккуратной.

Окончательное поднятие: Выложите булочки на пергаментную бумагу на противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 1,5 часа.

Выпекание: Разогрейте духовой шкаф до 230°C. Влейте горячую воду в противень, чтобы создать влажную среду, и поставьте булочки выпекаться на 30 минут до золотистого цвета.

Ваша чиабатта готова! Дайте ей остыть и кушайте со всей семьей. Обязательно сохраните этот рецепт и попробуйте приготовить.

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