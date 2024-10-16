Курица "Капрезе" - не только вкусное, но и полезное блюдо, ведь содержит нежную куриную грудку, помидоры и моцареллу.

Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова предлагает рецепт сочного мяса, которое порадует всех родных и гостей.

Чтобы приготовить курицу "Капрезе", вам понадобятся:

1 куриная грудка на кости

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная кровать соли

1 чайная ложка черного перца

120 г моцареллы

2-3 помидора черри или сливы

Листья базилика

Подготовка курицы : Начните с подготовки куриной грудки. Обязательно используйте ком на кости, ведь это поможет сохранить сочность. Сделайте 7-14 аккуратных надрезов, чтобы создать карманчики для начинки.

Маринад : В большой миске смешайте оливковое масло, соль и перец. Нанесите маринад на курицу, тщательно вытирая его во все надрезы. Оставьте мариноваться на 30 минут или подольше в холодильнике.

Приготовление начинки : Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками, а помидоры половинками. Для начинки используйте один кусок моцареллы, половинку помидора и лист базилика на каждый кармашок. Наполните каждый надрез начинкой, пытаясь разместить ингредиенты так, чтобы они не выпадали.

Запекание : Выложите фаршированную курицу на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30-35 минут.

Курица "Капрезе" готова! Подавайте ее горячей, наслаждаясь сочностью и ароматами итальянской кухни. Этот рецепт станет настоящей звездой вашего стола!

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