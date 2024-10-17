Квашеная капуста – это не только популярная, но и вкусная заготовка на зиму, радующая своим неповторимым вкусом и хрусткостью.

Предлагаем вам советы и рецепт опытных хозяек, с которыми ваша квашеная капуста получится невероятно вкусной.

Рецепт квашенной капусты предоставил шеф-повар Джошуа Вайзмен.

Прежде чем начать готовить, важно правильно выбрать сорт капусты. Лучше всего для квашения подойдет зрелая белокочанная капуста, поскольку молодая не обеспечит необходимую хрусткость. Выбирайте поздние сорта, ведь именно они обладают плотной структурой и высоким содержанием сока. Зеленые листья лучше снять, ведь только белые части подходят для приготовления.

Чтобы капуста квасилась равномерно, нарезайте ее на одинаковые полоски. Это можно сделать с помощью терки или специального устройства для нарезки моркови по-корейски. Однородность нарезки обеспечит лучшую текстуру и вкус вашей квашеной капусты. Для заквашивания капусты лучше всего подходят деревянные бочки, но в современных условиях можно использовать стеклянные или эмалированные тары. Избегайте металлических емкостей, поскольку окисление может отрицательно повлиять на вкус.

Соль является важным элементом для квашения. Рекомендуется использовать обычную каменную соль, ведь йодированная может отрицательно повлиять на процесс заквашивания. На 1 кг капусты понадобится около 15–20 г соли. Правильная соль поможет получить хрустящую капусту с отличным вкусом.

Добавление моркови к квашеной капусте обогащает ее вкус, однако не стоит переборщить. Около 90-100 г моркови на 1 кг капусты – оптимальное количество. Выбирайте сладкую морковь, натрите ее на большой терке и смешайте с капустой.

Для квашения вам понадобятся: 1 кг капусты, 90-100 г моркови и 15-20 г соли. Сначала нашинкуйте капусту, натрите морковь и перемешайте. После этого всыпьте соль и еще раз тщательно перемешайте. Капусту нужно накрыть большой тарелкой и поставить под пресс, используя кастрюлю с водой. При комнатной температуре овощи сбраживают в течение 2-3 дней. После этого их следует переложить в стерильные банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике.



Обязательно попробуйте этот рецепт и квашеная капуста станет излюбленным дополнением к любому блюду!

Источник: Joshua Weissman

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