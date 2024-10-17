Творожная запеканка – это настоящая кулинарная классика, которая всегда остается в тренде.

Это нежное и легкое блюдо идеально подходит для завтрака, перекуса или даже десерта.

Уникальным рецептом поделилась повар Emmy Made.

Прежде чем повторить этот рецепт, обратите внимание на выбор сыра кисломолочного. Сырная запеканка получится вкусной, если вы возьмете хорошо отжатый домашний творог или имеющий не менее 9% жирности. Это обеспечит блюду бархатную текстуру. Избегайте сухого зернистого сыра, ведь с ним вам не удастся добиться желаемого результата.

Для улучшения вкусовых качеств запеканки можно добавить сухофрукты. В нашем рецепте используются изюм, но вы можете экспериментировать с вяленой вишней, клюквой или курагой. Перед добавлением обязательно запарьте сухофрукты в горячей воде на 5 минут, затем высушите их. Это придаст им мягкость и сделает вкус насыщеннее.

Итак, для приготовления запеканки вам понадобится 1 кг творога, 90-100 г изюма и 15-20 г сахара.

Для достижения однородной текстуры рекомендуется перебить творог блендером или перетереть через сито. Это займет чуть больше времени, но результат стоит усилий.

Используйте неразборную форму для выпечки – керамическую, металлическую или силиконовую. Если духовка не работает идеально, и верх запеканки начинает подгорать, накройте ее фольгой.

Выпекайте запеканку до золотистой корочки при температуре 180°C. Когда блюдо готово, дайте ему немного остыть. Подавайте со сметаной или вашим любимым джемом.

Сырная запеканка не только вкусна, но и полезна, ведь творог содержит много белка и кальция. Попытайтесь использовать этот рецепт, чтобы порадовать себя и своих родных!

Джерело: Emmy Made

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.