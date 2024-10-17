Предлагаем вам приготовить ароматное имбирное печенье с кунжутом.

Cвоим рецептом поделился шеф-повар Пол Холливуд.

Имбирное печенье – это не просто десерт, а настоящая классика осенне-зимней выпечки. Это ароматное, пряное лакомство, наполненное разнообразными специями, станет отличным дополнением к любому уютному домашнему вечеру.

Чтобы приготовить имбирное печенье, подготовьте следующие ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 куриное яйцо, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. какао, 1,5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. молотой корицы, 0,5 ч. л. молотого кардамона, 0,5 ч. л. молотой гвоздики, 0,25 ч. л. молотого душистого перца, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли.

В большой миске соедините просеянную муку, соль, соду, какао и все специи (молотый имбирь, корицу, кардамон, гвоздику и душистый перец). Хорошо перемешайте.

В другой емкости разотрите размягченное сливочное масло с сахарной пудрой с помощью миксера или венчика. Добавьте мед и яйцо, хорошо перемешайте. После этого соедините жидкие ингредиенты с сухими, замешивая мягкое тесто. Накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.

Извлеките тесто из холодильника и раскатайте его тоненько (толщиной примерно 1 мм). Удобно это делать между двумя листами пергаментной бумаги. Вырежьте фигурки печенья и перенесите их вместе с бумагой на противень.

Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте имбирное печенье в течение 7-10 минут до золотистого цвета.

Этот рецепт имбирного печенья легко адаптировать, добавляя любимые специи или заменяя ингредиенты по своему вкусу. Готовое печенье можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подавать с горячим чаем.

Источник: Paul Hollywood

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