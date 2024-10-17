Предлагаем вам приготовить ароматное имбирное печенье с кунжутом.

Cвоим рецептом поделился шеф-повар Пол Холливуд.

Имбирное печенье – это не просто десерт, а настоящая классика осенне-зимней выпечки. Это ароматное, пряное лакомство, наполненное разнообразными специями, станет отличным дополнением к любому уютному домашнему вечеру.

Чтобы приготовить имбирное печенье, подготовьте следующие ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 куриное яйцо, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. какао, 1,5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. молотой корицы, 0,5 ч. л. молотого кардамона, 0,5 ч. л. молотой гвоздики, 0,25 ч. л. молотого душистого перца, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли.

Имбирное печенье

В большой миске соедините просеянную муку, соль, соду, какао и все специи (молотый имбирь, корицу, кардамон, гвоздику и душистый перец). Хорошо перемешайте.

В другой емкости разотрите размягченное сливочное масло с сахарной пудрой с помощью миксера или венчика. Добавьте мед и яйцо, хорошо перемешайте. После этого соедините жидкие ингредиенты с сухими, замешивая мягкое тесто. Накройте пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час.

Извлеките тесто из холодильника и раскатайте его тоненько (толщиной примерно 1 мм). Удобно это делать между двумя листами пергаментной бумаги. Вырежьте фигурки печенья и перенесите их вместе с бумагой на противень.

Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте имбирное печенье в течение 7-10 минут до золотистого цвета.

Имбирное печенье

Этот рецепт имбирного печенья легко адаптировать, добавляя любимые специи или заменяя ингредиенты по своему вкусу. Готовое печенье можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подавать с горячим чаем.

Источник: Paul Hollywood

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