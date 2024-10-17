Медовик – это не просто десерт, а настоящая кулинарная классика, занимающая особое место в сердцах сладкоежек.

Этот торт стал популярным не только благодаря своему вкусу, но и простоте приготовления, поэтому предлагаем вам рецепт , с которым десерт точно получится вкусным.

Рецептом медовика поделились на канале Cookrates.

Чтобы приготовить медовик, вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, 2 ст. л. меда, 1 стакан сахара (200-250 г), 3-4 стакана муки (500-550 г), 50 г сливочного масла, 1 ч. л. соды.

Для крема: 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. муки (50 г), 150-200 г сахара, 100 г сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара.

В кастрюлю сложите яйца, сахар, сливочное масло и мед. Размешайте смесь и поставьте на малый огонь. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится. Когда масса станет горячей, добавьте соду. Вы увидите, как смесь начнет пениться и увеличится в объеме. Продолжайте помешивать еще 30 секунд.

Постепенно добавляйте просеянную муку. Сначала тесто будет жидким, но впоследствии оно загустеет. Когда масса охладится до комнатной температуры, можно замешивать руками. Тесто должно быть мягким, но не слишком крутым.

Разделите тесто на 8 равных частей, скатывайте их в шарики, обсыпьте мукой и накройте пленкой. Поставьте в холодильник на 30 мин.

В небольшой кастрюле смешайте муку, сахар, ванильный сахар и яйца. Понемногу вливайте молоко, помешивая до однородности. Поставьте на малый огонь, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет. Когда крем загустеет, снимите с огня и добавьте мягкое сливочное масло, размешайте до полного растворения.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте один шарик теста в тонкий корж. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 3-4 минуты до золотистого цвета.

Готовые лепешки остудите, а затем смазывайте кремом. Верх и бока также покройте кремом и посыпьте измельченными остатками лепешек для украшения.

"Медовик" можно украсить орехами, ягодами или шоколадом по своему вкусу. Этот рецепт точно станет одним из ваших любимых, так что храните и готовьте!

Источник: Cookrates

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