Приготовить это вкусное блюдо можно всего за пять минут, если вы используете наш рецепт .

Своим рецептом поделился шеф-повар Пол Холливуд.

Чтобы ваша морковь по-корейски получилась вкусной, подготовьте следующие ингредиенты: 1 кг моркови, 5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. красной сладкой паприки, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 1 щепотка красного острого перца, 0,5 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, 100 мл растительного масла, 0,5 ст. л. уксуса 70%.

Натрите морковь на специальной терке или воспользуйтесь кухонным комбайном. Чем тоньше вы нарежете, тем насыщеннее вкус будет иметь ваш салат.

Положите морковь в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Просто перемешайте руками, но не сдавливайте морковь, чтобы она не пустила сок. Добавьте натертый чеснок, а также красную паприку, молотый кориандр и острый перец. Снова осторожно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

Влейте масло и уксус, еще раз хорошо перемешайте. Ваша морковь по-корейски готова.

Эта скорая в приготовлении и вкусная закуска подойдет не только для праздничного стола, но и для повседневного обеда. Ее можно подавать как гарнир или использовать как самостоятельное блюдо. Обязательно попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

К слову, морковь по-корейски имеет интересную историю: блюдо было создано советскими корейцами, депортированными из Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан в 1937 году. В условиях новых реалий им не хватало традиционных продуктов, поэтому они адаптировали рецепты, создав новое блюдо.

Источник: Paul Hollywood

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