Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась рецептом идеальной домашней аджики, которая идеально подойдет к мясу, рыбе, овощным блюдам и просто хлебу.

Суперфиналистка тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкусную и насыщенную домашнюю аджику из помидоров и перца.

Для приготовления аджики "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

помидоры – 2,5 кг

перец сладкий – 0,5 кг

перец острый – 1 стручок

чеснок – 100 г

лук – 200 г

растительное масло – 250 г

сахар – 75 г

соль – 1 ст.л.

Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получается четыре баночки домашней аджики по 0,5л.

Сладкий и острый перец зачищаем от семян и нарезаем на произвольные куски. Если часть семян останется, это не страшно. Также произвольно нарезаем лук и помидоры. Помидоры чистить от кожуры не нужно.

Перцы, помидоры и лук звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко пропускает через мясорубку. Овощную массу переливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар, растительное масло, перемешиваем и ставим на плиту.

Увариваем соус примерно 2,5-3 часа в среднем огне, чтобы его объем уменьшился наполовину. Когда аджика уварится, добавляем выжатый через пресс чеснок, перемешиваем и пробуем соус, при необходимости добавляем еще соли или сахара.

Готовую аджику "Мастре Шеф" Алена Московченко разливает в стерилизованные банки за плотно закрывает стерилизованными крышками.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.