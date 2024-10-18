Этот рецепт куриных голеней с особым маринадом подарит вам настоящее праздничное настроение.

Популярная авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась пикантным рецептом курицы с праздничным соусом, который хорошо подойдет к мясу.

Простое в приготовлении, это блюдо станет идеальным дополнением к праздничному столу!

Ингредиенты:

6 куриных голеней

4 ст. л. жидкого меда (если засахарился, немного разогрейте)

2 ст. л. горчицы

3 ст. л. растительного масла

Цедра одного лайма

Приправа для курицы

Адыгейская соль

Сушеная зелень (по вкусу)

Сок лайма

Кусочки апельсина

Веточки розмарина

Приготовление:

В миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу для курицы и адыгейскую соль. Тщательно перемешайте.

В полученном маринаде окуните куриные голени, затем накройте их пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 5 часов для маринования.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите голени на противень, покрытый фольгой, посыпьте сушеной зеленью, полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина.

Запекайте куриные голени в течение 40-50 минут. Через 20 минут полейте голени оставшимся маринадом для лучшего вкуса.

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