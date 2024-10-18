Популярная авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась пикантным рецептом курицы с праздничным соусом, который хорошо подойдет к мясу.
Простое в приготовлении, это блюдо станет идеальным дополнением к праздничному столу!
Ингредиенты:
- 6 куриных голеней
- 4 ст. л. жидкого меда (если засахарился, немного разогрейте)
- 2 ст. л. горчицы
- 3 ст. л. растительного масла
- Цедра одного лайма
- Приправа для курицы
- Адыгейская соль
- Сушеная зелень (по вкусу)
- Сок лайма
- Кусочки апельсина
- Веточки розмарина
Приготовление:
В миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу для курицы и адыгейскую соль. Тщательно перемешайте.
В полученном маринаде окуните куриные голени, затем накройте их пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 5 часов для маринования.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите голени на противень, покрытый фольгой, посыпьте сушеной зеленью, полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина.
Запекайте куриные голени в течение 40-50 минут. Через 20 минут полейте голени оставшимся маринадом для лучшего вкуса.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.