Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту по бабушкиному рецепту.
На 1 кг капусты понадобится 20 г соли и примерно 80 г моркови. То есть, количество соли должно составлять 2% от общей массы капусты.
Капусту для квашения нужно выбирать сочную и упругую. Если капуста будет недостаточно сочной, придется готовить рассол.
Тоненько шинкуем капусту, а морковь натираем на терке. Посыпаем капусту солью и разминаем ее руками, чтобы она пустила сок.
На дно банки для аромата блогерка кладет лавровый лист и немного перца горошком. Плотно выкладываем в банку капусту, утрамбовывая, чтобы сок выделялся и полностью покрывал ее. На случай, если сок будет вытекать, ставим банку с капустой в миску.
"Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять так, что никакие ароматизаторы потом не помогут", – отметила кулинар.
Если жидкости мало, готовим рассол. Растворим 1 ст.л. соли на 1 л воды, доводим до кипения, даем полностью остыть и заливаем этим рассолом капусту в банке.
Оставляем капусту в банке, не закрывая крышкой, на трое суток в тепле. Каждый день желательно по несколько раз, протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы со дна выходили газы.
Через трое суток пробуем капусту. Если квашеная капуста готова, закрываем банку крышкой и отправляем в холодильник.
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