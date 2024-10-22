Квашеная капуста не только вкусная, но и невероятно полезная, поэтому обязательно добавляйте ее в свой рацион осенью и зимой.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкусную и хрустящую квашеную капусту по бабушкиному рецепту.

На 1 кг капусты понадобится 20 г соли и примерно 80 г моркови. То есть, количество соли должно составлять 2% от общей массы капусты.

Капусту для квашения нужно выбирать сочную и упругую. Если капуста будет недостаточно сочной, придется готовить рассол.

Тоненько шинкуем капусту, а морковь натираем на терке. Посыпаем капусту солью и разминаем ее руками, чтобы она пустила сок.

На дно банки для аромата блогерка кладет лавровый лист и немного перца горошком. Плотно выкладываем в банку капусту, утрамбовывая, чтобы сок выделялся и полностью покрывал ее. На случай, если сок будет вытекать, ставим банку с капустой в миску.

"Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять так, что никакие ароматизаторы потом не помогут", – отметила кулинар.

Если жидкости мало, готовим рассол. Растворим 1 ст.л. соли на 1 л воды, доводим до кипения, даем полностью остыть и заливаем этим рассолом капусту в банке.

Оставляем капусту в банке, не закрывая крышкой, на трое суток в тепле. Каждый день желательно по несколько раз, протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы со дна выходили газы.

Через трое суток пробуем капусту. Если квашеная капуста готова, закрываем банку крышкой и отправляем в холодильник.

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