Российская армия устраивает массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить людей без света и тепла.

Специалисты подчеркивают, что война может привести к новым сложностям в обеспечении энергоснабжения, поэтому украинцам советуют заранее подготовиться к возможным перебоям.

Одним из ключевых шагов является обеспечение возможности готовить пищу. Для этого рекомендуется приобрести портативную газовую плиту с запасом баллонов. Также стоит позаботиться о запасе воды и продуктов, которые можно хранить без холодильника.

Для освещения в случае отключений следует подготовить аккумуляторные лампы или светодиодные фонарики, а также достаточное количество батареек. Свечи и спички также остаются надежным вариантом.

Особое внимание стоит уделить средствам связи. Павербанки помогут поддерживать заряд мобильных устройств, а радиоприемник на батарейках обеспечит доступ к новостям при отсутствии интернета.

Необходимо иметь аптечку с базовыми медикаментами, включая жаропонижающие средства и препараты от расстройств пищеварения, а также лекарства, которые принимаются постоянно.

Кроме того, стоит подготовить теплую одежду и термосы для сохранения тепла. Зима в условиях отключений может стать настоящим испытанием, но заранее подготовленные вещи помогут справиться с трудностями.

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