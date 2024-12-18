Право на обязательную долю не зависит от воли наследодателя, даже если в завещании эти лица не указаны, их права остаются в силе.

Наследственные вопросы остаются одними из самых распространенных тем, по которым граждане обращаются к юристам и значительная часть судебных споров связана именно с правом на обязательную долю в наследственном имуществе покойного.

На Правительственном портале объяснили , кто имеет право на обязательный состав по наследству и каков его размер.

Кто гарантированно получит наследство

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, четко определен статьей 1241 Гражданского кодекса Украины и не подлежит расширению. К этой категории относятся:

малолетние дети наследника;

несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя.

Этим лицам гарантирована половина той части наследства, которую они получили по закону, даже если завещание составлено иначе. Право на обязательную долю не зависит от воли наследодателя: даже если в завещании эти лица не указаны, их права остаются в силе. Однако есть случаи, когда закон позволяет устранить наследника от наследства.

Как получить свою долю

По общему правилу, наследник, имевший право на обязательную долю и проживавший с наследодателем на момент его смерти, считается автоматически принявшим наследство. При условии, что он отказался от нее в установленном законом порядке.

В случае если наследник проживал отдельно, для получения наследства ему нужно подать соответствующее заявление. Иначе считается, что он отказался от своих прав.

В случае, когда права наследников нарушаются, суд может признать недействительным свидетельство о праве на наследство. Суд также имеет право уменьшить размер этой доли, учитывая отношения между наследником и наследником или другими факторами, например материальное состояние наследника.

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