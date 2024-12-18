В государственном банке "ПриватБанк" объяснили, как действовать клиентам, если потерян номер телефона, привязанный к банковскому счету и особенно актуален этот вопрос для украинцев, находящихся за границей.
Об этом пишут на портале "Минфин", где можно обнародовать вопросы к банкам.
Проблема со входом в Приват24 из-за потери номера
Одна из клиенток банка, проживающая в Италии, обратилась с запросом, потому что потеряла доступ к приложению Приват24. Причиной стало прекращение обслуживания украинского номера из-за того, что он не пополнялся больше года. В результате банк не может позвонить или отправить SMS-код для входа в приложение.
В своем обращении клиентка спросила, можно ли привязать счет к новому итальянскому номеру и подтвердить свое лицо.
Что делать, если вы потеряли доступ к финансовому номеру
Представители ПриватБанка указали, что сменить номер телефона можно, обратившись в службу поддержки по номеру 3700.
Рекомендации банка:
В случае потери доступа к финансовому номеру необходимо как можно скорее сообщить об этом.
Это поможет банку предотвратить несанкционированные операции в Приват24 или в Интернете и обеспечить возможность пользования актуальным номером телефона.
Для изменения номеров необходимо добавить документ, удостоверяющий личность, и иметь доступ к камере для видеосвязи с оператором. Рекомендуется также посылать через официальный чат поддержки, ссылку, которую можно найти на сайте банка.
Замена финансового номера через Приват24
Для изменения номера необходимо сделать несколько шагов в приват24:
Войдите в меню (три горизонтальные линии в левом верхнем углу).
Выберите раздел «Безопасность».
Нажмите «Изменение входа» .
Подтвердите действие, нажав "Далее" .
Введите PIN-код с карты.
Введите новый номер телефона.
Введите код, отправленный в SMS на новый номер.
После выполнения этих шагов номер будет изменен. Новый телефон станет активным при следующем входе в Приват24.
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