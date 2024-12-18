В своем обращении клиентка спросила, можно ли привязать счет к новому итальянскому номеру и подтвердить свое лицо.

В государственном банке "ПриватБанк" объяснили, как действовать клиентам, если потерян номер телефона, привязанный к банковскому счету и особенно актуален этот вопрос для украинцев, находящихся за границей.

Об этом пишут на портале "Минфин", где можно обнародовать вопросы к банкам.

Проблема со входом в Приват24 из-за потери номера

Одна из клиенток банка, проживающая в Италии, обратилась с запросом, потому что потеряла доступ к приложению Приват24. Причиной стало прекращение обслуживания украинского номера из-за того, что он не пополнялся больше года. В результате банк не может позвонить или отправить SMS-код для входа в приложение.

В своем обращении клиентка спросила, можно ли привязать счет к новому итальянскому номеру и подтвердить свое лицо.

Что делать, если вы потеряли доступ к финансовому номеру

Представители ПриватБанка указали, что сменить номер телефона можно, обратившись в службу поддержки по номеру 3700.

Рекомендации банка:

В случае потери доступа к финансовому номеру необходимо как можно скорее сообщить об этом.

Это поможет банку предотвратить несанкционированные операции в Приват24 или в Интернете и обеспечить возможность пользования актуальным номером телефона.

Для изменения номеров необходимо добавить документ, удостоверяющий личность, и иметь доступ к камере для видеосвязи с оператором. Рекомендуется также посылать через официальный чат поддержки, ссылку, которую можно найти на сайте банка.

Замена финансового номера через Приват24

Для изменения номера необходимо сделать несколько шагов в приват24:

Войдите в меню (три горизонтальные линии в левом верхнем углу).

Выберите раздел «Безопасность».

Нажмите «Изменение входа» .

Подтвердите действие, нажав "Далее" .

Введите PIN-код с карты.

Введите новый номер телефона.

Введите код, отправленный в SMS на новый номер.

После выполнения этих шагов номер будет изменен. Новый телефон станет активным при следующем входе в Приват24.

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