Для активации этих возможностей не требуется получение Root-доступа или установка сторонних приложений — достаточно воспользоваться режимом разработчика.

Чтобы включить данный режим, перейдите в настройки смартфона, выберите пункт "О телефоне" и несколько раз подряд нажмите на "Номер сборки" или "Версия MIUI". После этого в меню появится раздел "Параметры разработчика", открывающий доступ к скрытым настройкам.

Одним из эффективных способов ускорить устройство является использование графического процессора (GPU) для работы приложений вместо центрального процессора. В разделе "Аппаратное ускорение отрисовки" включите опцию "Ускорить работу GPU". Это позволит разгрузить процессор и повысить общую производительность.

Дополнительно можно активировать функции "Отключение аппаратного наложения" и "Включение 4x MSAA". Первая разгружает процессор, а вторая улучшает детализацию графики в играх.

Для повышения скорости интерфейса рекомендуется изменить настройки анимации.

Параметры "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации" можно снизить с 1Х до 0,5Х или отключить полностью. Это ускорит открытие приложений и переключение между ними.

Важно помнить, что такие изменения подходят для устройств с мощными характеристиками. Если смартфон оснащен слабым процессором или недостаточным объемом оперативной памяти, отключение анимаций и использование GPU может увеличить энергопотребление и сократить время работы батареи.

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