Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась улучшенным рецептом винегрета с двумя секретными ингредиентами.
Для винегрета звезда "Мастер Шеф" запекает овощи, а также добавляет квашеную капусту и нут – и получается невероятно вкусно.
Чтобы приготовить идеальный винегрет, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:
- свекла – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- картофель – 4 шт.
- нут – 100 г
- квашеная капуста – 200 г
- зеленый лук – по вкусу
- сахар, соль, смесь перцев – по вкусу
- уксус – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- розмарин и чабрец – по веточке
- ароматное подсолнечное масло
Приготовить квашеную капусту можете самостоятельно по рецепту Евгения Клопотенко – рецепт здесь.
Морковь и свеклу хорошо вымываем, поливаем растительным маслом, добавляем уксус, соль, перец, сахар чеснок, розмарин, тимьян и заворачиваем в фольгу. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (примерно 40-60 минут).
Нут предварительно на ночь звезда "Мастер Шеф" замачивает в холодной воде. После этого заливаем нут чистой водой, добавляем соль, лавровый лит, кусочек лука и варим до мягкости примерно час.
Картофель "Мастер Шеф" Алена Московченко отваривает в мундирах.
Когда свекла, морковь и картофель остынут, чистим их от кожуры и нарезаем кубиками. Добавляем к овощам нут, квашеную капусту и мелко нарезанный зеленый лук.
"Этот винегрет отличается нежным ароматом запеченных овощей и приятной кислинкой квашеной капусты. Обязательно попробуйте именно этот вариант", – советует звезда "Мастер Шеф".
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