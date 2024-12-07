Вкуснейший винегрет, приготовленный по рецепту звезды "Мастер Шеф" Алены Московченко, понравится даже тем, кто раньше не любил этот салат.

Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась улучшенным рецептом винегрета с двумя секретными ингредиентами.

Для винегрета звезда "Мастер Шеф" запекает овощи, а также добавляет квашеную капусту и нут – и получается невероятно вкусно.

Чтобы приготовить идеальный винегрет, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

свекла – 2 шт.

морковь – 2 шт.

картофель – 4 шт.

нут – 100 г

квашеная капуста – 200 г

зеленый лук – по вкусу

сахар, соль, смесь перцев – по вкусу

уксус – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

розмарин и чабрец – по веточке

ароматное подсолнечное масло

Приготовить квашеную капусту можете самостоятельно по рецепту Евгения Клопотенко – рецепт здесь.

Морковь и свеклу хорошо вымываем, поливаем растительным маслом, добавляем уксус, соль, перец, сахар чеснок, розмарин, тимьян и заворачиваем в фольгу. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (примерно 40-60 минут).

Нут предварительно на ночь звезда "Мастер Шеф" замачивает в холодной воде. После этого заливаем нут чистой водой, добавляем соль, лавровый лит, кусочек лука и варим до мягкости примерно час.

Картофель "Мастер Шеф" Алена Московченко отваривает в мундирах.

Когда свекла, морковь и картофель остынут, чистим их от кожуры и нарезаем кубиками. Добавляем к овощам нут, квашеную капусту и мелко нарезанный зеленый лук.

"Этот винегрет отличается нежным ароматом запеченных овощей и приятной кислинкой квашеной капусты. Обязательно попробуйте именно этот вариант", – советует звезда "Мастер Шеф".

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