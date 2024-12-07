Ноутбуки и смартфоны уже давно оборудованы встроенными камерами, которые активно используются для видеосвязи и других задач, но с ними есть свои проблемы.

Камеры становятся серьезной угрозой конфиденциальности, поскольку хакеры научились взламывать их для удаленного наблюдения за пользователями.

Такой способ кибератаки позволяет злоумышленникам получать доступ к камере устройства без ведома владельца. Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение для активации камеры и записи изображений или видео.

Это нередко сопровождается отключением индикатора работы камеры, делая факт взлома практически незаметным.

Преступники часто создают иллюзию того, что владеют компрометирующей информацией, даже если на самом деле у них ничего нет, чтобы вызвать страх у жертвы и добиться выплаты денег.

Среди возможных признаков взлома камеры выделяют неожиданное включение устройства, а также обнаружение неизвестных видеозаписей или фотографий. Еще одной косвенной уликой может стать резкое увеличение трафика сети, поскольку камера может передавать данные на удаленные серверы.

Чтобы защитить себя, рекомендуется регулярно сканировать устройство на наличие вредоносного ПО, управлять настройками доступа к камере для приложений и использовать надежный антивирус. Никогда не открывайте подозрительные ссылки и вложения, особенно в электронных письмах. Если вы не уверены в безопасности вашей камеры, временно закройте её.

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