Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить авдеевскую кашу, которая является традиционной для того самого города Авдеевка, который уничтожили оккупанты.

Традиция ее приготовления тянется с XIX века. Эту кашу еще называют "гоноровой", ведь ее ингредиенты не из дешевых, в частности яйца и сливочное масло.

"По вкусу каша напоминает изысканный десерт. Она сладкая, густая и ароматная", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления настоящей авдеевской каши "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

рис круглозернистий — 80 г

яйца – 5 шт.

молоко жирностью 3,2% - 400 мл

сливочное масло - 120 г

сахар – 1 ст.л. + 1 ст.л.

соль - щепотка

Сначала "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк хорошо промывает рис в холодной воде, затем заливает кипятком и варит в течение трех минут. После этого рис откидываем на сито, чтобы слить воду, а сам рис выкладываем на полотенце, чтобы просушить.

В кастрюле доводим до кипения молоко с сахаром и сливочным маслом, размешиваем до растворения. Добавляем просушенный рис, варим еще 5 минут и снимаем с плиты.

Отдельно в миске яйца взбиваем с сахаром до однородности. Добавляем яичную смесь к рису, хорошо перемешиваем и доводим кашу до кипения.

После этого "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк снимает авдеевскую кашу с плиты, накрывает крышкой, заворачивает в одеяло и оставляет настаиваться на три часа.

Подавать авдеевскую кашу звезда "Мастер Шеф" предлагает со сливочным маслом и любимым джемом, также можно добавить изюма.

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