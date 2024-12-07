На первый взгляд – это привычные приложения, однако они могут нести скрытую опасность.

Кибербезопасность под угрозой для миллионов владельцев смартфонов Xiaomi.

Эксперты из McAfee обнаружили 16 вредоносных приложений, которые были загружены из Google Play более 20 миллионов раз. Эти программы, маскируясь под полезные инструменты, например фонарики, диспетчеры задач, календари и заметки, на самом деле занимаются рекламным мошенничеством.

Вредоносное программное обеспечение после установки может открывать опасные веб-сайты или даже получать контроль над телефоном без ведома пользователя. Это приносит прибыль злоумышленникам, но ставит под риск конфиденциальность и финансы владельцев Xiaomi.

Хотя Google уже удалил эти приложения из своего магазина, они могут оставаться на устройствах пользователей, успевших их загрузить. Эксперты призывают срочно проверить свои смартфоны и удалить следующие приложения: Быстрая камера, Умный диспетчер задач, Flashlight+, Календарь заметок, K-Dictionary, BusanBus, QuickNote, Конвертер валют, Joycode, EzDica, Instagram Profile Downloader, Ez Notes, Flash Lite, Calculate Фонарик+.

McAfee рекомендует пользователям регулярно проверять свои устройства на наличие подозрительных программ, избегать загрузки приложений из непроверенных источников и устанавливать антивирусное программное обеспечение.

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