Владельцам смартфонов следует быть внимательными, ведь некоторые приложения на телефоне могут губительно влиять на них и их гаджеты.

Специалисты McAfee Mobile Research обнаружили 13 вредоносных приложений, которые уже успели заразить сотни тысяч смартфонов. Эти программы скачали более 100 тысяч пользователей, а опасность скрывалась за алгоритмом Xamalicious, ранее неизвестным для экспертов.

Злоумышленники использовали методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к правам администрирования устройств. Это позволило установить связь с сервером управления и загружать дополнительное вредоносное ПО. Программы могли: воровать личные данные, устанавливать банковские трояны, запускать шпионское программное обеспечение, генерировать мошеннические доходы через рекламу.

Например, популярное приложение использовалось для автоматического показа рекламы, создавая прибыль для злоумышленников без ведома владельца смартфона.

Больше всего заражений зафиксировано в США, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Испании и Германии. Google уже удалил эти приложения из своего магазина, однако они все еще могут быть установлены на устройствах пользователей.

Эксперты McAfee призывают немедленно проверить свой телефон и удалить следующие приложения: Essential Horoscope for Android (100 000 загрузок), 3D Skin Editor для PE Minecraft (100 000), Logo Maker Pro (100 000), Auto Click Repeater (10 00) Easy Calorie Calculator (10 000), Sound Volume Extender (5 000), LetterLink (1 000), NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE & NUMBER PREDICTIONS (1 000), Step Keeper: Easy Pedometer (500), Track Your Sleep (500), Sound ), Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot (100), Universal Calculator (100).

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