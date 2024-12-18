Уже восемь тысяч СЗЧ или дезертиров вернулись на военную службу.

Процедура освобождения военнослужащих , самовольно покинувших место службы, или совершивших дезертирство, от уголовной ответственности - довольно быстрая.

Об этом заявил начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиан Севак. По его словам, военнослужащие, которые вернутся на службу до 1 января 2025, могут избежать уголовных последствий.

"Подаются ходатайства в судебном порядке. Суд принимает решение о закрытии уголовного производства, а затем освобождения лица от ответственности. Таким образом, лицо-военнослужащий не несет уголовного наказания, не подвергается каким-либо уголовно-правовым юридическим последствиям", - пояснил он.

Севак подчеркнул, что это касается только тех военнослужащих, которые во время действия военного положения впервые самовольно покинули место службы или совершили дезертирство.

Военнослужащие, желающие вернуться на службу, могут обратиться в воинскую часть, где они служили, или в другую часть, определенную соответствующими органами. После подачи рапорта командование выдает приказ о возобновлении на службе, и все социальные гарантии, выплаты и обеспечение возобновляются автоматически.

"Процедура освобождения от уголовной ответственности достаточно быстра, занимает в среднем сам процессуальный порядок до недели. Одно, два судебных заседания - принимается решение о закрытии уголовного производства", - подчеркнул Саиян Севак.

Согласно данным прокуратуры, более 8 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на службу.

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