«Агентство» и «Черные голуби» — это часть новой серии шпионских сериалов, главные сражения которых происходят в сердцах и умах агентов.

Основной сюжет в сериале «Черные голуби» сосредоточен на отношениях киллера с его бывшим парнем.

Лояльности стали гораздо более туманными, меньше шпионов действуют из чисто патриотических или идеологических интересов.

«Агентство» - новый шпионский сериал, который заваливает зрителя быстро пересекающимися сюжетными линиями, разворачивающимися на все более сложном геополитическом игровом поле.

Шпионские сериалы и фильмы стали менее белыми и мужскими, с такими звездами, как Сандра О («Убивая Еву»), Зои Салданья («Спецоперации: Львица») и Джеффри Райт (различные фильмы о Джеймсе Бонде до «Агентства»).

Однако, как заметил Джеффри Райт, более человеческие конфликты берут верх. «Политическая напряженность на самом деле просто служит весьма детализированной атмосферой», — сказал он в интервью.

Подобные вопросы также возникают в сериале «Черные голуби», где Кира Найтли играет Хелен, члена организации, занимающейся шпионажем по найму.

Получив задание подлизаться к восходящему британскому политику, она в итоге выходит за него замуж и рожает детей, а затем влюбляется в сексуального государственного служащего, которого впоследствии убивают.

В шпионских сериалах «Агентство» и «Черные голуби» невозможно разграничение, как бы высоки ни были ставки.

По мнению Джо Райта, нынешний интерес к сложным шпионам связан с более широким противоречием в обществе между публичным и частным, прозрачностью и сокрытием информации.

«Я вижу это в политике, и я вижу это в социальных сетях», — сказал он. «Это касается того, как мы представляем себя на разных форумах и того, что мы скрываем, что мы прикрываем — а также, возможно, желания меньше прикрываться , жить более аутентично».

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