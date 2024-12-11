Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 12 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака на 12 декабря, читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 12 декабря.

Гороскоп Таро по одной карте на 12 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Плохое планирование кого-то может поставить палку в колеса вашему дню. Вам может быть сложно плыть по течению, когда вы чувствуете, что события не такие, как вы себе представляли.

Вечеринка или поход в гости к кому-то с друзьями могут ощущаться как утечка энергии, когда все, что вы хотите сделать, это пойти спать. Так что, возможно, просто придите и уйдите, чтобы вы могли поймать момент для себя, и все будут счастливы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Пентаклей, Перевернутая

Изначально вы поставили перед собой конкретную цель, но обстоятельства помешали, и теперь вы вернулись к исходной точке.

Важно перегруппироваться. Однако, если вы не выдержали курса, это не значит, что вам нужно остановиться. Напротив, вы можете снова встать и следовать за своими мечтами, если это то, чего вы действительно хотите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Туз Кубков

Выходите и развлекайтесь. Насладитесь немного своей темной стороной. Не волнуйтесь, если вы позволите себе немного больше, чем обычно.

У Вселенной есть ангел-хранитель, который присматривает за вами.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Это была длинная неделя, и теперь вам нужно переключиться и одеться. Найдите время для игры. Выходите и исследуйте. Будьте кокетливы.

Ищите возможности и позвольте всему происходить естественным образом.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Умеренность

Проявите немного терпения. На самом деле, самоконтроль — это сила, которая вам пойдет на пользу. У вас много дисциплины и решимости.

Вы знаете, куда идете и как туда доберетесь. Поэтому вас ничто не остановит.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Иногда, оглядываясь назад, понимаешь, что правила, которые ты решил нарушить, были не стоящими решениями.

Но это не значит, что вы не можете найти способ поднять и переделать начало. Вы можете учиться на том, что пережили. На самом деле, мудрость может быть отличным учителем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Вся драма и гнев подходят к концу. Но вам не обязательно оставаться в режиме выживания.

На самом деле, вам пора отказаться от старых шаблонов и начать открывать для себя новые способы ведения дел.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Что-то захватило ваше любопытство, и вы не будете удовлетворены, пока не испытаете то, что находится по ту сторону. Это может потребовать немало мужества.

Прислушайтесь к своей интуиции и дайте себе разрешение пройти через переходный период и трудности, пробуя что-то новое и учась по ходу дела.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Туз Мечей, Перевернутая

В последнее время вы стали рассеянным, что вызвано стрессом и мыслью о том, что вам придется все начинать сначала.

Отпустите свои страхи и поверьте, что даже если вы начнете все с самого начала, у вас все получится.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Сделайте шаг вперед и примите свободу выбора. Вы вольны делать все, что захотите.

Даже если у вас нет поддержки окружающих, вам будет полезно следовать своему сердцу и жить по своим собственным правилам.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Кто-то, кого вы считали покинувшим вашу жизнь навсегда, вернется. Возможно, они хотят завершения разговоров и трудностей, которые вы двое пережили и не решили.

Это может стать очень полезным временем для вас обоих.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Вас могут мучить негативные мысли, когда другие высказывают свои планы, и вам кажется, что они вас исключили.

Постарайтесь заранее спланировать и выделить время для дел, которые вам нравятся, с другом, который может составить вам компанию, или без него.

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