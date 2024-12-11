Вашему вниманию представлен ежедневный гороскоп на 11 декабря года с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака составлен астрологами.

Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Прошло много времени с тех пор, как вы действительно хорошенько на себя посмотрели. Запишитесь в дневник, поговорите с другом и спросите его мнение о том, что он в вас видит.

Посмотрите на свои цели на следующий год и начните составлять план их достижения.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Вы готовы отказаться от вещей, которые больше не работают для вас. Вы можете найти в себе силы и решимость освободиться от людей, которые нездоровы для вас.

Кроме того, возможно, вы готовы отказаться от рутины, которая больше не соответствует вашим потребностям.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Хорошо иметь друга, который укрепляет вашу решимость и помогает вам увидеть вещи, которые вы бы не увидели без его критики.

Даже если это больно, будьте открыты для их отзывов. И найдите ценность в проблемах, на которые они обратили ваше внимание.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Вы будете очень заняты на работе, но награда не заставит себя ждать, если вы продолжите выкладываться по полной.

Это может показаться очень неблагоприятным периодом в вашей жизни, но не волнуйтесь, на вашем пути обязательно будут хорошие события.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Вам придется совмещать множество обязанностей одновременно. И это может означать, что вам придется пойти на неприятные, но необходимые жертвы.

Если это имеет для вас смысл, продолжайте в том же духе.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Трудно добиться успеха, когда вы делитесь проектами с другими.

Групповой проект может усложниться из-за личностей, но это прекрасное время для вас, чтобы узнать больше о людях. И как все могут ужиться, если попытаются увидеть точки зрения друг друга.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Отношения могут закончиться, но не без веской причины.

Это может быть для вас удивительным и волнующим временем, но когда пройдет немного времени, вы сможете ясно увидеть вещи и понять, почему.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Возможно, вам не удастся выполнить все запланированные на сегодня дела, но это не делает вас неудачником.

Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы сделать все возможное с тем, что вы можете сделать. Некоторые вещи просто не должны быть сделаны, и задержка нужна, чтобы защитить вас.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Страстный проект может стать амбициозным начинанием. Вы даже не сможете остановиться, пока не закончится ночь.

Это может быть день, когда вам захочется вычеркнуть все остальное из своего расписания и сосредоточиться только на чем-то одном, пока не завершите его.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Дом, в котором слишком много раздора, — это вообще не дом. Но, с другой стороны, может быть сложно жить в среде, где слишком много людей хотят быть боссами, и никто не хочет следовать за ними. Так что сегодня дайте себе немного поблажки.

Постарайтесь найти занятия, которые помогут вам сохранить здравомыслие в это трудное время, которое пройдет после того, как Луна выйдет из знака Овна.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Сегодня сложно вести беседу с человеком, склонным к спорам. Но если вы проведете это время мудро, вы подниметесь над проблемами и предложите решения, о которых другой человек не подумал.

Вместо этого вы будете миротворцем.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Будьте осторожны с деньгами. Это время, когда траты могут стать для вас проблемой. Будьте осторожны с импульсивными покупками и покупками вещей, потому что вы думаете, что их будет недостаточно.

Помните, что мир изобилен, и закон притяжения все еще работает.

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