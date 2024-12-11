Ожидаемый в этот сезон фильм «Соник 3» знаменует собой момент замыкания круга для своего режиссера.

Джефф Фаулер, снявший первые два фильма франшизы " Соник" имеет честь вывести на большой экран одного из самых любимых персонажей в истории видеоигр — ежа Шэдоу.

Работая в студии визуальных эффектов Blur в начале 2000-х, Фаулер соприкоснулся с франшизой, которая впоследствии стала центральной в его карьере.

Способность франшизы к действию возросла за три фильма, а «Соник 3» обещает быть самым креативным на сегодняшний день. «С «Соником 2 » у нас наконец-то было два персонажа со сверхспособностями, и мы могли заставить их заняться этим.

Еж Шедоу в фильме «Соник 3» — будет говорить голосом Киану Ривза, а в феврале 2024 стало известно, что Джим Керри согласился на роль и снова сыграет Роботника.

Подход Киану Ривза к роли также внес ясность в то, как анимировать Шэдоу. «Он менее широк, чем другие персонажи, и более сдержан в том диапазоне, в котором мы можем его использовать», — объясняет супервайзер анимации фильма «Соник 3» Клем Йип.

«У Киану очень особенный стиль подачи, который действительно классный, и он сочетается с личностью Шэдоу. Он более низкий по тону, немного более серьезный. Так что это сразу же определяет исполнение персонажа».

Премьера в Украине Еж "Соник 3" состоится 26 декабря 2024 года.

Источник: animationmagazine.

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