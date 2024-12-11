Эксперты считают, что это повышение налогов может привести к тому, что отечественные товары станут дороже импортных.

Повышение налогов в Украине может привести к удорожанию отечественных товаров по сравнению с импортными, что усложнит ситуацию для местных производителей.

Об этом сообщила народная депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она отметила, что рост налогов, в частности, военного сбора, с 1 декабря 2024 года создал новые экономические вызовы для Украины.

Эксперты считают, что это повышение может привести к тому, что отечественные товары станут дороже импортных. Уже сейчас видны первые последствия этого решения посредством роста цен, а прогнозируемое увеличение инфляции только усугубит ситуацию. Согласно макроэкономическому и монетарному обзору НБУ, основными факторами, влияющими на ценообразование, являются:

уменьшение предложения продовольственных товаров из-за снижения экономической активности в аграрном секторе;

затраты бизнеса на энергоавтономность, поскольку многие компании инвестируют в генераторы и альтернативные источники энергии, что повышает себестоимость продукции;

рост затрат на оплату труда из-за дефицита кадров;

ослабление обменного курса гривны в предыдущие периоды, что сказалось на стоимости импортируемого сырья.

Инфляция в Украине в октябре 2024 года ускорилась до 9,7% в годовом исчислении, а в ноябре, вероятно, превысила 10%. Повышение налогов будет оказывать существенное влияние на цены:

Рост военного сбора с 1,5% до 5% увеличит финансовую нагрузку на бизнес и граждан.

Общее налогообложение доходов граждан, которое сейчас составляет 23% (18% НДФЛ и 5% военный сбор), снизит покупательную способность населения.

Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения введение военного сбора дополнительно увеличит их расходы.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что повышение налогов может привести к ситуации, когда импортные товары станут дешевле украинских. Это связано с повышением себестоимости отечественного производства, не всегда может конкурировать с иностранными аналогами.

Прогнозы по инфляции на 2024-2025 годы отличаются. По данным НБУ, инфляция может превысить 10% к концу 2024 года, а в следующем году прогнозируется снижение до 6,9%.

Кроме того, государственный бюджет на 2025 год предусматривает значительный дефицит между экспортом и импортом, что может достигнуть десятков миллиардов долларов. Это создаст экономический дисбаланс, который окажет негативное влияние на украинских производителей и их конкурентоспособность.

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