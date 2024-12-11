Клиентка ПриватБанка отметила, что после блокировки счета она выполнила все необходимые инструкции, ввела запрашиваемые коды, но банк потребовал еще больше.

Клиенты украинских банков столкнулись с проблемами при осуществлении онлайн-платежей – одна из клиенток ПриватБанка рассказала, что ее карточку неожиданно заблокировали при покупке подарка к Рождеству.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

Клиентка ПриватБанка отметила, что после блокировки счета она выполнила все необходимые инструкции, ввела запрашиваемые коды, но банк потребовал пин-код, который она никогда не использовала.

"Покупала подарок для племянника на Рождество, один уже заказала, а на другой начался настоящий ужас! Пришло сообщение, что нужно подтвердить СМС, я все сделала, послала код, а они мне пишут, что карточка будет заблокирована! И все это, хотя код был верен! Потом они еще несколько кодов потребовали, и на этом не остановились", - пояснила клиентка. ПриватБанк.

Попытки связаться со службой поддержки не принесли результата: доступ к мобильному приложению ПриватБанка был заблокирован, а форма для подтверждения адреса указывала на "несуществующую улицу". Клиентка ПриватБанка была возмущена, поскольку не смогла завершить важную покупку из-за проблем с банком.

В свою очередь представители ПриватБанка объяснили, что для получения нового пин-кода клиентка может:

Отправить SMS с текстом PIN+1234 на номер +380920003700, где PIN — три латинские буквы, а 1234 — последние 4 цифры карты. В ответ будет выслан новый пин-код.

Изменить пин-код через работу по номеру 3700 (при условии пребывания в Украине).

В ПриватБанке также заверили, что готов подробно разобраться в ситуации и ждет обратной связи от клиентки в личных сообщениях.

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