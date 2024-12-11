Как сообщает НБУ, старые банкноты будут заменены на современные купюры таких же номиналов.

Национальный банк Украины приступил к выводу из наличного обращения гривневых купюр, замена старых купюр будет происходить постепенно, поэтому украинцам не нужно специально обменивать свои деньги.

Об этом сообщили в НБУ .

Как сообщает НБУ, старые банкноты будут заменены на современные купюры таких же номиналов, образца 2014 года и последующих лет. При этом указано, что граждане могут и дальше использовать эти купюры для расчетов, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

Однако с 1 ноября 2024 года банки больше не будут выдавать эти банкноты ни за какие наличные операции. Также они не будут попадать в обращение из-за инкассаторов или компаний по обработке наличных денег. После того, как старые банкноты поступят в банки, они будут изъяты и переданы в Нацбанк для дальнейшей утилизации.

НБУ объясняет замену купюр стремлением повысить качество наличных денег в обращении. В результате банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца будут окончательно заменены на новые, что будет способствовать улучшению качества и надежности национальной валюты.

Напомним, что ранее из обращения вывели другие гривневые банкноты: монеты 1 и 2 грн (с 1 октября 2020), купюры номиналами 5, 10, 20 и 100 грн (с 1 января 2023) и 500 грн (с 1 августа 2024) ).

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