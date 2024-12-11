Полиция имеет право проверять документы у лиц, носящих форму, и составлять протоколы о нарушениях.

За незаконное ношение военной формы предусмотрены штрафы, в зависимости от нарушения, с возможностью конфискации формы – повторное нарушение может привести к большим штрафам или даже общественным работам.

Эти штрафы установлены Законом Украины №9217, принятым Верховной Радой.

Закон определяет административную и уголовную ответственность за незаконное использование военной формы, а также государственных наград и памятников, посвященных защитникам Украины.

Согласно законодательству, носить военную форму и ее элементы разрешено только определенным категориям лиц: военнослужащим, курсантам, резервистам, военнообязанным во время собрания, лицеистам и отставникам, имеющим право носить форму. Если лицо без права носит военную форму, это является административным правонарушением:

За первое нарушение налагается предупреждение или штраф от 2550 до 3400 грн. с конфискацией формы;

За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 3400 до 6800 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Полиция имеет право проверять документы у лиц, носящих военную форму, и составлять протоколы о нарушениях. Закон также предусматривает штрафы за незаконное обращение государственных наград:

Купля, продажа или обмен наград карается штрафом от 850 до 1700 грн с конфискацией;

Незаконное изготовление или сбыт наград влечет штраф от 1700 до 3400 грн;

Повторное нарушение предусматривает удвоенные штрафы.

Эти меры направлены на защиту авторитета государственных наград и предупреждение их коммерциализации. Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за надругательство над памятниками и местами захоронения защитников Украины. Такие правонарушения могут привести к ограничению свободы на срок от 3 до 5 лет или лишению свободы на тот же срок в случае тяжких преступлений.

Эти изменения в законодательстве призваны сохранить историческое и культурное наследие, связанное с подвигами украинских военных, и обеспечить надлежащий уровень уважения к ним.

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