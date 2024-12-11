Клиенты Ощадбанка жалуются на необъяснимую блокировку карт и трудности в решении таких ситуаций.

История была опубликована на портале "Минфин".

Один из пользователей Ощадбанка рассказал о случае, когда карточка его матери, человека с инвалидностью, была заблокирована из-за обычной операции пополнения мобильного, которую она регулярно осуществляет каждый месяц. Ранее у банка не было вопросов к этой транзакции.

Клиент Ощадбанка сообщил, что из-за блокировки карты возникли серьезные проблемы для его мамы, которая не может самостоятельно передвигаться, а также дополнительные финансовые расходы, связанные с ее транспортировкой в ​​отделение банка для разрешения ситуации.

Отмечается, что после попытки обратиться в пресс-службу банка для получения объяснений ему было отказано в предоставлении контактов, даже после официального запроса через корпоративный мейл. Теперь клиент пытается узнать, как снять блокировку с карты и кто компенсирует расходы на перевозку матери в банк.

В комментариях под сообщением другие пользователи предположили, что блокирование может быть связано с требованиями Пенсионного фонда Украины по периодической верификации клиентов. Однако автор обращения отметил, что верификация уже была пройдена раньше, и он не понимает, почему она повторяется.

Другой комментатор посоветовал обращаться в банк через соцсети, поскольку на отзывы на официальном сайте представители Ощадбанка не отвечают.

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