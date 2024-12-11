Форма налога зависит от назначения земли: это может быть как налог на землю, так и арендная плата за участки, принадлежащие государству или территориальным общинам.

В Украине уплата земельного налога обязательна для большинства граждан, но некоторые категории лиц имеют право на льготы.

Об этом сообщила юрист Лариса Кись в комментарии для СМИ. Также освобождение от налога распространяется на земельные участки, находящиеся в специфических условиях, таких как временная оккупация или потенциальная опасность загрязнения.

Она пояснила, что форма налога зависит от назначения земли: это может быть как налог на землю, так и арендная плата за участки, принадлежащие государству или территориальным общинам.

Согласно Налоговому кодексу Украины, освобождение от уплаты земельного налога распространяется на определенные категории граждан, среди которых:

люди с инвалидностью первой и второй группы;

пенсионеры по возрасту;

многодетные родители, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

ветераны войны;

лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Льготы распространяются на земельные участки, используемые для разных целей, в пределах следующих предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок): в селах - до 0,25 гектара; в поселках - до 0,15 гектара; в городах – до 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

для строительства гаражей – до 0,01 гектара;

для ведения садоводства - до 0,12 гектара.

Если гражданин владеет несколькими земельными участками одного типа, площадь которых превышает установленные нормы, он должен до 1 мая подать заявление для определения конкретных участков, на которые будет распространяться льгота.

Кроме того, есть специфические условия освобождения от земельного налога:

Земельные участки на временно оккупированных территориях – владельцы таких участков освобождаются от налога;

Земли, загрязненные или непригодные для использования – если местные власти приняли решение о льготах из-за угрозы загрязнения взрывоопасными предметами, налог не уплачивается;

Аренда земельных участков для плательщиков единого налога четвертой группы – увольнение действует на период применения единого налога.

Юристка Лариса Кись также подчеркнула, что лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, не имеют права на льготы по уплате земельного налога. Также важно, чтобы любые изменения использования земельных участков были оформлены через соответствующие органы контроля.

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