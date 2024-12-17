Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов поставщика, получивший ваш платеж.

Ошибки при введении реквизитов или другие неточности могут привести к зачислению денег на неправильный счет и во избежание потери средств важно знать алгоритм действий в таких ситуациях.

Ответ на этот вопрос дает постановление №2496 "Об утверждении Правил снабжения природным газом". Согласно пункту III.24 настоящих Правил, ошибочно уплаченные средства могут быть засчитаны как оплата за будущие периоды.

Однако по письменной заявке потребителя деньги можно вернуть на текущий счет. Это происходит в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

Как вернуть деньги?

Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов поставщика, получивший ваш платеж. При себе нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

квитацию об оплате.

Рекомендуется предварительно сделать копии этих документов.

Куда обращаться и какие дополнительные документы нужны?

Если вы хотите вернуть средства на свой банковский счет, дополнительно понадобится справка из банка с реквизитами карточного счета (включая IBAN). Получить эту информацию можно в отделении банка.

В случае необходимости перенесения средств на счет другого предприятия требуется:

Написать заявление с указанием даты платежа, ошибочного и нового счета.

Предоставить справку об ошибке платежа.

Альтернативные способы подачи заявления

Узнать, можно ли отправить заявку по почте, можно по телефону Центра обслуживания клиентов. Если такая возможность есть, заявку вместе с копиями документов можно отправить по почте. Все копии должны быть заверены подписью, датой, надписью "Согласно оригиналу" и вашим ФИО.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть свои деньги без лишних сложностей.

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