Стало известно, повлияют ли отключение электроэнергии в январе на размер денежной помощи в виде субсидии .
Это объяснили в Пенсионном фонде.
Основные правила назначения субсидий в 2025 году
По сведениям ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области, с 1 января 2025 года при подаче документов на субсидию потребуют доходов домохозяйства за второй и третий кварталы текущего года, а также пенсионные выплаты за ноябрь. Назначение помощи должно быть с 1 декабря до конца отопительного сезона – то есть до 30 апреля.
Правила предоставления ранее действовавших субсидий остаются без изменений и в следующем году.
Субсидию рассчитывают начиная с месяца, когда были поданы документы. Получить ее могут следующие категории граждан:
лица, зарегистрированные в жилище;
арендаторы, заключившие договор аренды жилья (субсидия назначается до конца срока действия договора, если он приходится на отопительный сезон);
внутренне перемещенные лица (при наличии справки);
индивидуальные застройщики.
Причины отмены субсидии и изменения в расчетах
Субсидию могут отменить, если гражданин не уведомит об изменениях в своем имущественном или социальном положении. В то же время правительство увеличило предельную сумму единовременных расходов, которая может повлиять на право получения помощи. Сейчас он составляет 100 тысяч гривен, но если речь идет о покупке генератора или другого энергооборудования, эта сумма растет до 150 тысяч гривен.
При усилении отключения электроэнергии в январский размер субсидии останется неизменным. В ПФУ объяснили, что денежная помощь рассчитывается на основе социальной нормы потребления, поэтому фактическое уменьшение использования электроэнергии не повлияет на ее объем.
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