В то же время правительство увеличило предельную сумму единовременных расходов, которая может повлиять на право получения помощи.

Стало известно, повлияют ли отключение электроэнергии в январе на размер денежной помощи в виде субсидии .

Это объяснили в Пенсионном фонде.

Основные правила назначения субсидий в 2025 году

По сведениям ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области, с 1 января 2025 года при подаче документов на субсидию потребуют доходов домохозяйства за второй и третий кварталы текущего года, а также пенсионные выплаты за ноябрь. Назначение помощи должно быть с 1 декабря до конца отопительного сезона – то есть до 30 апреля.

Правила предоставления ранее действовавших субсидий остаются без изменений и в следующем году.

Субсидию рассчитывают начиная с месяца, когда были поданы документы. Получить ее могут следующие категории граждан:

лица, зарегистрированные в жилище;

арендаторы, заключившие договор аренды жилья (субсидия назначается до конца срока действия договора, если он приходится на отопительный сезон);

внутренне перемещенные лица (при наличии справки);

индивидуальные застройщики.

Причины отмены субсидии и изменения в расчетах

Субсидию могут отменить, если гражданин не уведомит об изменениях в своем имущественном или социальном положении. В то же время правительство увеличило предельную сумму единовременных расходов, которая может повлиять на право получения помощи. Сейчас он составляет 100 тысяч гривен, но если речь идет о покупке генератора или другого энергооборудования, эта сумма растет до 150 тысяч гривен.

При усилении отключения электроэнергии в январский размер субсидии останется неизменным. В ПФУ объяснили, что денежная помощь рассчитывается на основе социальной нормы потребления, поэтому фактическое уменьшение использования электроэнергии не повлияет на ее объем.

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