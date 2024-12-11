Будут судить начальник отдела госпредприятия ядерно-энергетического сектора, который растратил 14,5 млн грн на закупки противогазов - это создало серьезный риск для здоровья работников.

Подробности сообщили в Нацполиции.

Известно, что вместо организации надлежащего контроля качества и соответствия поставленной продукции, должностное лицо составило и подписало акты входящего контроля с ложными данными, что позволило поставить на баланс предприятия 3 659 противогазов ненадлежащего качества и создало риск для здоровья работников в случае чрезвычайных ситуаций.

Экспертное исследование установило, что нанесенный ущерб государственному предприятию составляет 14,5 миллиона гривен. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность.

В конце ноября 2024 года досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

На основании собранных доказательств и показаний следователи объявили подозрение фигуранту за присвоение или растрату имущества, а также за злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Расследование проводили следственные управления по расследованию коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативной поддержке Департамента внутренней безопасности Нацполиции и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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