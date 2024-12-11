Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, пытавшегося координировать российские удары по военным объектам в Харькове.

Подробности сообщили в СБУ.

Злоумышленником оказался 60-летний бывший охранник коммерческих объектов, решивший сотрудничать с российскими спецслужбами как корректировщик.

Согласно материалам дела, его задачей было навести огонь на один из украинских военных объектов, расположенный рядом с его домом. Для этого информатор сделал несколько фотографий из окна собственной квартиры и через мессенджер отправил их своему российскому куратору.

Последующие фотоотчеты, которые он должен был сделать после обстрела, должны были помочь определить точку попадания и оценить последствия прилета. Российские войска планировали нанести воздушный удар, используя ракетное вооружение и тяжелые управляемые авиабомбы.

Служба безопасности Украины своевременно обнаружила приспешника окупантов и задержала его. В ходе расследования было установлено, что задержанный проводил разведку для определения других целей для вражеских бомбардировок. Установлено, что он регулярно обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал позиции украинских военных.

Для обеспечения конспирации информатор менял маршруты своих "прогулок" и поддерживал связь с российскими агрессорами из-за анонимного аккаунта в мессенджере.

Злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.