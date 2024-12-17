В Украине происходит стремительное повышение цен на зерновые культуры, в частности, на ячмень.
Основными причинами этого является ограничение предложений зерна на внутреннем рынке из-за активного экспорта, а также роста расходов на транспортировку, пишет сайт Новости.LIVE.
Эксперты прогнозируют, что тенденция к удорожанию сохранится и дальше.
Сколько стоит ячмень сейчас?
Цены на ячмень в декабре продемонстрировали динамику роста. В начале месяца тонна этой культуры стоила 7861 грн. Однако уже через неделю стоимость поднялась до 7922 грн за тонну, то есть разница составила 61 грн.
Согласно аналитическим данным «АПК-Информ», такое повышение объясняется ключевыми факторами:
Активный спрос на импортеров.
Колебания валютного курса: девальвация гривны с увеличением цены.
Удорожание пшеницы на экспортных рынках: аграрии поддерживают продажи, что также влияет на ценообразование.
Факторы, влияющие на цены
На стоимость ячменя влияет целый ряд факторов, в частности:
уровень урожайности в текущем сезоне;
себестоимость выращивания (горючее, расходы, техника, добра, зарплата работников и т.п.);
внутренний и внешний спрос;
расходы по логистике и хранению;
конкуренция на рынке
К этому добавляется влияние полномасштабной войны в Украине, что значительно усложняет транспортировку зерна из-за повреждения или недоступности инфраструктуры. Это включает в себя логистические расходы аграриев.
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