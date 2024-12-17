В начале месяца тонна этой культуры стоила 7861 грн.

В Украине происходит стремительное повышение цен на зерновые культуры, в частности, на ячмень.

Основными причинами этого является ограничение предложений зерна на внутреннем рынке из-за активного экспорта, а также роста расходов на транспортировку, пишет сайт Новости.LIVE.

Эксперты прогнозируют, что тенденция к удорожанию сохранится и дальше.

Сколько стоит ячмень сейчас?

Цены на ячмень в декабре продемонстрировали динамику роста. В начале месяца тонна этой культуры стоила 7861 грн. Однако уже через неделю стоимость поднялась до 7922 грн за тонну, то есть разница составила 61 грн.

Согласно аналитическим данным «АПК-Информ», такое повышение объясняется ключевыми факторами:

Активный спрос на импортеров.

Колебания валютного курса: девальвация гривны с увеличением цены.

Удорожание пшеницы на экспортных рынках: аграрии поддерживают продажи, что также влияет на ценообразование.

Факторы, влияющие на цены

На стоимость ячменя влияет целый ряд факторов, в частности:

уровень урожайности в текущем сезоне;

себестоимость выращивания (горючее, расходы, техника, добра, зарплата работников и т.п.);

внутренний и внешний спрос;

расходы по логистике и хранению;

конкуренция на рынке

К этому добавляется влияние полномасштабной войны в Украине, что значительно усложняет транспортировку зерна из-за повреждения или недоступности инфраструктуры. Это включает в себя логистические расходы аграриев.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.