В Украине некоторые работники имеют право на удвоенный страховой стаж – это дает им возможность выйти на пенсию раньше или воспользоваться другими социальными льготами.
Это регулируется статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и другими нормативными актами.
Право на удвоенный страховой стаж имеют работники ряда профессий, среди которых:
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Работники в особо вредных условиях труда – это люди, работающие с высокими уровнями шума, вибрации, токсичными веществами или радиацией, например, в промышленных отраслях.
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Подземные работники – шахтеры, работники рудников, метрополитенов и строители подземных коммуникаций.
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Работники в экстремальных климатических условиях – это лица, работающие в районах Крайнего Севера, высокогорьях или других территориях с неблагоприятными климатическими условиями.
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Военнослужащие – в частности, участвовавшие в боевых действиях, антитеррористических операциях или выполнявшие другие опасные задачи.
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Медицинские работники в тяжелых условиях – врачи и медицинский персонал, работающие в инфекционных больницах, психиатрических учреждениях или отделениях интенсивной терапии.
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Работники водного транспорта – члены экипажей судов, работающих в специфических условиях, например на длительных рейсах.
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Ликвидаторы чрезвычайных ситуаций – работники, участвовавшие в ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий.
Чтобы воспользоваться правом на удвоенный стаж, работник должен предоставить несколько документов, в частности:
- Трудовую книгу с соответствующими записями о занимаемой должности.
- Справка от работодателя, подтверждающая специфику выполняемых работ.
- Выписка из нормативных актов, определяющих условия труда, если они изменялись со временем.
Перечень профессий и видов работ, имеющих право на удвоенный страховой стаж, утверждается Кабинетом Министров Украины, в частности, постановлением №461.
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