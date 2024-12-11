Для возмещения нанесенного ущерба поданы гражданские иски, а на имущество подозреваемых наложен арест.

В Сумской области будут судить чиновников лесхоза, из-за которых государство потеряло почти 11 миллионов гривен.

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) при поддержке СБУ завершили досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора областного коммунального предприятия «Сумыоблагролес». Обвинительные акты уже переданы в суд.

По версии следствия, руководители агролесхозов нарушили правительственное постановление, продавая древесину непосредственно предпринимателям, минуя товарные биржи и занижая цены. В основном речь шла о продаже ценных пород деревьев, таких как дуб, сосна, ольха и другие. В результате этой нелегальной торговли лесом государство недополучило почти 11 миллионов гривен.

Семь человек обвиняются в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, что привело к тяжелым последствиям (ст. 364 УК Украины). Экс-заместитель генерального директора «Сумыоблагролес» не проконтролировал деятельность подчиненных и обвиняется в служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

Санкции предусматривают лишение свободы на срок до шести лет. Для возмещения нанесенного ущерба поданы гражданские иски, а на имущество подозреваемых наложен арест.

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