Законопроект расширяет правовые возможности для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

Новый законопроект предполагает юридические изменения в применении специальной конфискации, что усиливает ответственность лиц, связанных с преступной деятельностью.

На сайте Верховной Рады Украины разъясняется , какие последствия теперь могут ожидать юридические лица.

Основные положения законопроекта

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №11443, который внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Основные нововведения касаются специальной конфискации:

Имущество юридического лица может быть конфисковано по решению суда в случае применения уголовно-правовых мер.

Если имущество было реализовано или обменено, конфискации подлежит новое имущество или сумма, эквивалентная его стоимости.

В случае невозможности изъятия имущества (например, по продаже или использованию), суд может обязать уплатить его стоимость.

На кого распространились изменения

В должностные лица теперь включены должностные лица иностранных государств, международных организаций, судов и парламентских ассамблей. Конфискацию имущества юридических лиц требуется использовать за умышленные преступления или опасные действия, предусмотренные Особой частью Уголовного кодекса.

Важно, что юридические лица не несут классической уголовной ответственности. Однако к ним могут применяться уголовно-правовые меры независимо от привлечения к ответственности конкретных физических лиц.

Цель перемен

Законопроект расширяет правовые возможности для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, обеспечивая возможность привлечения к ответственности не только физических, но и юридических лиц.

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