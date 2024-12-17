В рамках пенсионной реформы планируется полный пересмотр процесса перерасчета страховых выплат и вместо сложных расчетов правительство предлагает ввести систему баллов.

Об этом пишет Экономическая правда.

Как рассчитывать страховую пенсию

Размер пенсии будет зависеть от количества баллов, набранных в течение трудовой деятельности.

Балл будет начисляться ежемесячно в случае:

официальное трудоустройство человека;

взносов работодателя в Пенсионный фонд.

При достижении пенсионного возраста размер выплаты определяется по умножению суммы заработанных баллов на стоимость одного балла.

выплаты, пенсия, пенсионеры

Как будет происходить пересмотр индексации

Стоимость пенсионного балла будет пересматриваться ежегодно в марте. Этот новый механизм заменяет традиционную индексацию пенсии. Соответственно повышение стоимости балла автоматически приведет к повышению размера пенсионных выплат.

Индексация пенсии происходит по формуле:

половина роста средней зарплаты;

половина от индекса инфляции

Это означает, что во время экономической стабильности и низкой инфляции пенсии вырастут больше зарплаты. Благодаря привязке к новой стоимости балла эта проблема будет решена, последняя цена балла зависит только от средней зарплаты.

выплаты, пенсия, пенсионеры

Также Politeka писала о том, что в Украине, чтобы определить свой пенсионный возраст, следует учитывать стаж и соответствующие требования для выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.