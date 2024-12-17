В рамках пенсионной реформы планируется полный пересмотр процесса перерасчета страховых выплат и вместо сложных расчетов правительство предлагает ввести систему баллов.
Об этом пишет Экономическая правда.
Как рассчитывать страховую пенсию
Размер пенсии будет зависеть от количества баллов, набранных в течение трудовой деятельности.
Балл будет начисляться ежемесячно в случае:
официальное трудоустройство человека;
взносов работодателя в Пенсионный фонд.
При достижении пенсионного возраста размер выплаты определяется по умножению суммы заработанных баллов на стоимость одного балла.
Как будет происходить пересмотр индексации
Стоимость пенсионного балла будет пересматриваться ежегодно в марте. Этот новый механизм заменяет традиционную индексацию пенсии. Соответственно повышение стоимости балла автоматически приведет к повышению размера пенсионных выплат.
Индексация пенсии происходит по формуле:
половина роста средней зарплаты;
половина от индекса инфляции
Это означает, что во время экономической стабильности и низкой инфляции пенсии вырастут больше зарплаты. Благодаря привязке к новой стоимости балла эта проблема будет решена, последняя цена балла зависит только от средней зарплаты.
Также Politeka писала о том, что в Украине, чтобы определить свой пенсионный возраст, следует учитывать стаж и соответствующие требования для выхода на пенсию.
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