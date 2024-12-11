В Украине при сильных морозах могут быть введены длительные отключения электроэнергии, особенно в крупных городах.
В частности, Киевская городская государственная администрация (КГГА) советует запастись необходимыми продуктами и водой. По прогнозам экспертов, при среднесуточной температуре -10°C возможен ввод графиков отключений, предусматривающих отключение электричества на 10-12 часов в сутки. Поэтому следует быть готовыми к таким ситуациям.
Продукты, не требующие холодильника и приготовления с помощью электроэнергии, будут наилучшими для таких условий. Среди них:
- консервы (мясные, рыбные, овощные);
- сушеное или вяленое мясо;
- сублимированные продукты (например, каши, супы быстрого приготовления или гречка, которую можно залить водой комнатной температуры);
- хлебцы, печенье, сухари;
- сухофрукты и орехи;
- шоколад, конфеты;
- энергетические батончики.
Также важно заготовить достаточно воды – не менее трех дней. Следует запастись не только питьевой водой, но и технической (для гигиены и приготовления пищи). По стандартам, на одного взрослого человека необходимо 3 литра питьевой воды в сутки (включая содержащуюся в пище воду), а также 10-12 литров технической воды.
Кроме того, для более комфортного переживания блекаута, КГГА советует запастись рядом других вещей:
- купить FM-радио на батарейках для получения актуальных новостей при отсутствии мобильной связи и интернета;
- обеспечить запас фонариков, ламп, свечей, батареек, спичек и т.п.;
- обновить домашнюю аптечку необходимым лекарством;
- приобрести горелку с газовым баллоном или сухим спиртом для приготовления пищи;
- позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток, приобрести светоотражающую одежду или ленты для рюкзаков и сумок.
Особое внимание следует уделить пожарной безопасности: приобрести огнетушитель и держать его вблизи мест, где используются свечи или горелки.
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