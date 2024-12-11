В Украине при сильных морозах могут быть введены длительные отключения электроэнергии, особенно в крупных городах.

В частности, Киевская городская государственная администрация (КГГА) советует запастись необходимыми продуктами и водой. По прогнозам экспертов, при среднесуточной температуре -10°C возможен ввод графиков отключений, предусматривающих отключение электричества на 10-12 часов в сутки. Поэтому следует быть готовыми к таким ситуациям.

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Продукты, не требующие холодильника и приготовления с помощью электроэнергии, будут наилучшими для таких условий. Среди них:

  • консервы (мясные, рыбные, овощные);
  • сушеное или вяленое мясо;
  • сублимированные продукты (например, каши, супы быстрого приготовления или гречка, которую можно залить водой комнатной температуры);
  • хлебцы, печенье, сухари;
  • сухофрукты и орехи;
  • шоколад, конфеты;
  • энергетические батончики.

Также важно заготовить достаточно воды – не менее трех дней. Следует запастись не только питьевой водой, но и технической (для гигиены и приготовления пищи). По стандартам, на одного взрослого человека необходимо 3 литра питьевой воды в сутки (включая содержащуюся в пище воду), а также 10-12 литров технической воды.

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Кроме того, для более комфортного переживания блекаута, КГГА советует запастись рядом других вещей:

  • купить FM-радио на батарейках для получения актуальных новостей при отсутствии мобильной связи и интернета;
  • обеспечить запас фонариков, ламп, свечей, батареек, спичек и т.п.;
  • обновить домашнюю аптечку необходимым лекарством;
  • приобрести горелку с газовым баллоном или сухим спиртом для приготовления пищи;
  • позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток, приобрести светоотражающую одежду или ленты для рюкзаков и сумок.

Особое внимание следует уделить пожарной безопасности: приобрести огнетушитель и держать его вблизи мест, где используются свечи или горелки.

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