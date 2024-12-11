Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить супервкусный и нежный чизкейк из творога с мандаринами без выпечки.
Для основы чизкейка звезда "Мастер Шеф" просто перебивает в крошку 150 г песочного печенья и смешивает его с 55 г сливочного масла 82%. Выкладываем эту массу в форму и утромбовываем ложкой – формируем только дно чизкейка, без бортиков.
Для творожной массы нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог ~ 440 г
- сливки жирностью 15-33% – 100 г
- сахар – 80 г
- ванильный экстракт – 0,5 ч.л.
- желатин - 10 г
- вода – 40 г
Для мандаринового слоя "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:
- мандарины – 5 шт. большого размера
- сахар – 40-50 г (в зависимости от кислоты мандаринов)
- желатин - 10 г
- вода – 40 г
Пока готовим творожную массу, основу чизкейка отправляем в холодильник.
Желатин "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заливает холодной водой и оставляет набухать, а затем растапливает в микроволновке до жидкого состояния.
Творог вместе со сливками, сахаром, ванилью и растопленным желатином перебиваем блендером до однородности. Готовую творожную массу выливаем на основу чизкейка и снова отправляем в холодильник.
Желатин для мандаринового слоя "Мастер Шеф" Валерия Матрохина также замачивает в воде и растапливает.
Очищенные от кожуры мандарины перебиваем блендером, а затем процеживаем через сито. Мандариновый сок смешиваем с сахаром и желатином, ставим на огонь и провариваем до растворения. Оставляем смесь остывать до комнатной температуры.
На охлажденный творожный слой "Мастер Шеф" Валерия Матрохина аккуратно выливает мандариновую массу и отправляет чизкейк в холодильник до застывания.
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