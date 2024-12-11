Чизкейк можно сделать еще более вкусным, если дополнить его фруктовым слоем, например, мандариновым, как это сделала победительница "Мастер Шеф".

Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить супервкусный и нежный чизкейк из творога с мандаринами без выпечки.

Для основы чизкейка звезда "Мастер Шеф" просто перебивает в крошку 150 г песочного печенья и смешивает его с 55 г сливочного масла 82%. Выкладываем эту массу в форму и утромбовываем ложкой – формируем только дно чизкейка, без бортиков.

Для творожной массы нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог ~ 440 г

сливки жирностью 15-33% – 100 г

сахар – 80 г

ванильный экстракт – 0,5 ч.л.

желатин - 10 г

вода – 40 г

Для мандаринового слоя "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:

мандарины – 5 шт. большого размера

сахар – 40-50 г (в зависимости от кислоты мандаринов)

желатин - 10 г

вода – 40 г

Пока готовим творожную массу, основу чизкейка отправляем в холодильник.

Желатин "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заливает холодной водой и оставляет набухать, а затем растапливает в микроволновке до жидкого состояния.

Творог вместе со сливками, сахаром, ванилью и растопленным желатином перебиваем блендером до однородности. Готовую творожную массу выливаем на основу чизкейка и снова отправляем в холодильник.

Желатин для мандаринового слоя "Мастер Шеф" Валерия Матрохина также замачивает в воде и растапливает.

Очищенные от кожуры мандарины перебиваем блендером, а затем процеживаем через сито. Мандариновый сок смешиваем с сахаром и желатином, ставим на огонь и провариваем до растворения. Оставляем смесь остывать до комнатной температуры.

На охлажденный творожный слой "Мастер Шеф" Валерия Матрохина аккуратно выливает мандариновую массу и отправляет чизкейк в холодильник до застывания.

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